Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı
Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomunun yönlendirme levhasına çarpması sonucu yol trafiğe kapatıldı.
İstanbul
Taşköprü Caddesi'nden Kalamış istikametine seyir halinde olan 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vincin bomu, başüstü yönlendirme levhasına çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle levhada hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri caddede önlem aldı.
Olay yerine getirilen başka bir vinç yardımıyla levhaya takılı vinç kurtarıldı.
Ekiplerin yönlendirme levhasını kaldırma çalışması sürüyor.
Kaza nedeniyle caddenin Kalamış istikameti trafiğe kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.