Dolar
38.70
Euro
43.50
Altın
3,212.10
ETH/USDT
2,522.50
BTC/USDT
102,256.00
BIST 100
9,535.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşuyor
logo
Gündem

Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı

Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomunun yönlendirme levhasına çarpması sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Halis Akyıldız  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı

İstanbul

Taşköprü Caddesi'nden Kalamış istikametine seyir halinde olan 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vincin bomu, başüstü yönlendirme levhasına çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çarpmanın etkisiyle levhada hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri caddede önlem aldı.

Olay yerine getirilen başka bir vinç yardımıyla levhaya takılı vinç kurtarıldı.

Ekiplerin yönlendirme levhasını kaldırma çalışması sürüyor.

Kaza nedeniyle caddenin Kalamış istikameti trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
19 Mayıs ve Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesine ilişkin açıklama
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davada dosya, mütalaa için savcılığa gönderildi
Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı

Benzer haberler

Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı

Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı

Bedensel engelli Yusuf'un polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama
Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekledi

Erzurum'da polis, yaralanan yayanın başında "ıslanmasın" diye şemsiyeyle bekledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet