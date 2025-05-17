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Dünya

İngiliz dağcı grup "Xenon", 7 günlük Everest seferine başlıyor

Everest'e 7 gün içinde tırmanıp bu süre zarfında ülkelerine dönüş yapmayı hedefleyen "Xenon" isimli bir grup İngiliz dağcının bir haftalık Everest seferi başlıyor.

Damla Delialioğlu  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
İngiliz dağcı grup "Xenon", 7 günlük Everest seferine başlıyor

Ankara

Dağcılardan Alastair Carns, X sosyal medya hesabından duruma ilişkin paylaşım yaptı.

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Eski İngiliz ordusu mensupları Carns, Anthony Stazicker, Garth Miller ve Kevin Godlington'dan oluşan "Xenon" isimli dağcı grup, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'ndan Nepal'e gitmek üzere dün yola çıktı.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan helikopterle Everest'teki Ana Kamp'a doğrudan uçmayı planlayan grup, "ksenon gazının kandaki alyuvar değerlerini yükseltmesi" sayesinde dağda çok zaman geçirmeye gerek kalmadan tüm tırmanışı bir haftada tamamlamayı hedefliyor.

Washington Post (WP) gazetesine konuşan Carns, hafta içi yaptığı açıklamada, "Süreç, Heathrow'dan ayrıldığımızda başlıyor ve geri döndüğümüzde sona erecek." ifadelerini kullandı.

Bir haftalık sürecin gidiş ve dönüş olmak üzere iki gününü seyahate ayırmayı planlayan grup, tırmanış için 3, iniş için 2 gün ayırmayı hedefliyor.

Dağcılar, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanmak üzere hazırlıklara başladı

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'ndaki dağcılar, hava koşullarının elverişli olacağı tahmin edilen 18-19 Mayıs tarihlerinde zirve denemesi yapmaya hazırlanıyor.

Kötü hava koşulları nedeniyle Everest'e tırmanan iki dağcının hayatını kaybetmesinin ardından ekipler, hava koşullarının geçici olarak uygun hale geldiği kısa zaman dilimini (hava penceresi) yakalamak için zamanla yarışıyor.

Everest'te bu sezon yaşanan can kayıpları

Filipinli dağcı Philipp Santiago da Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan 4. Kamp'a ulaştıktan sonra yaşamını yitirerek bu sezon Everest Dağı'nda ölen ilk kişi olmuştu.

Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olduğu ifade edilirken cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı bildirilmişti.

Hemen ardından Hint dağcı Subrata Ghosh, Everest Dağı'nın zirve noktası yakınlarındaki Hillary Basamağı'nın altında hayatını kaybetmişti.

Ghosh'ın iniş sırasında bitkin düştüğünü ve yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösterdiğini belirten yetkililer, Ghosh'un cesedinin Ana Kamp'a getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda olumsuz hava koşulları, bazı dağcıların hayatını kaybetmesine neden oluyor.

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