Trump, pazartesi günü Putin ve Zelenskiy ile "ateşkes sürecini" görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşeceğini ve ateşkese bir an önce ulaşılması ile ilgili konuları ele alacaklarını belirtti.
Washington
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10:00'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.
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Trump, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını belirterek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini kaydetti.
Donald Trump, "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer." değerlendirmesini yaptı.
Kremlin, Putin'in ABD Başkanı Trump ile görüşme yapacağını teyit etti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, TASS haber ajansına Putin-Trump telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump'ın Putin ile pazartesi günü telefonda görüşeceğine yönelik verdiği bilgiyi teyit eden Peskov, "Görüşme hazırlanıyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.