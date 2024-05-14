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Dünya

Nepal'de her hafta yaklaşık 50 yeni dang humması vakası görülüyor

Nepal'de her hafta yaklaşık 50 yeni dang humması vakası saptandığı, yılbaşından bu yana 1000 civarında kişinin bu hastalığa yakalandığı bildirildi.

Irmak Akcan  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Nepal'de her hafta yaklaşık 50 yeni dang humması vakası görülüyor

Ankara

The Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Birimi, ülkenin 57 bölgesinde dang humması vakasına rastlandığını açıkladı.

Birim yetkilerinden Dr. Gokarna Dahal, her hafta ortalama 50 kişinin dang humması hastalığına yakalandığını ve gelecek günlerde sayının artabileceğini belirtti.

Yılbaşından bu yana yaklaşık 1000 kişinin dang hummasına yakalandığını bildiren yetkililer, hastaların yüzde 80'inde belirgin semptomlar bulunmaması nedeniyle bu sayıların görülenden çok daha yüksek olabileceğini kaydetti.

Geçen yıl yaklaşık 52 bin kişiye bulaşan ve 20 kişinin ölümüne neden olan hastalık, ülkenin 77 bölgesine yayılmıştı.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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