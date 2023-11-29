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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO'ya göre, Rusya'nın Ukrayna'daki asker kaybı 300 binden fazla

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta yüzlerce uçak, binlerce tankın yanı sıra 300 binden fazla asker kaybettiğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
NATO'ya göre, Rusya'nın Ukrayna'daki asker kaybı 300 binden fazla Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde düzenlediği basın toplantısında, iki gün boyunca Ukrayna, Çin, Batı Balkanlar gibi birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna'da sahadaki durumu değerlendirdiklerini aktaran Stoltenberg, Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerin yüzde 50'sinin Ukrayna ordusunca geri alındığını ifade etti.

Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak varlığını sürdürdüğünü, bunun en önemli kazanım olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın muharebelerde büyük kayıplar verdiğini, ekonomik olarak zayıfladığını söyledi.

Stoltenberg, siyasi olarak Rusya'nın sadece Ukrayna'da değil, Kafkasya ve Orta Asya'da da yakın çevresindeki etkisini kaybettiğini belirterek, "Rusya ayrıca Çin'e çok daha bağımlı hale geliyor. Moskova her geçen yıl geleceğini Pekin'e ipotek ediyor. Askeri açıdan Rusya konvansiyonel güçlerinin önemli bir bölümünü kaybetti. Yüzlerce uçak, binlerce tank ve 300 binden fazla kayıp verdi." dedi.

Rusya'nın ekonomik olarak baskı altında bulunduğunu, petrol ve gaz gelirlerinin düştüğünü, 1000'den fazla yabancı şirketin ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu ya da küçülttüğünü ve geçen yıl 1,3 milyon kişinin Rusya'yı terk ettiğini anlatan Stoltenberg, "Tüm bunlar Putin'in, Ukrayna'yı işgal etmekle stratejik bir hata yaptığının vurguluyor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini dile getirerek, "Rusya'nın ekonomisi bir savaş zemininde. Putin'in kayıplara karşı toleransı yüksek. Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri değişmemiştir. Rusya kış öncesinde büyük bir füze stoku yaptı. Ukrayna'nın elektrik şebekesini ve enerji altyapısını vurmak için yeni girişimler görüyoruz. Ukrayna'yı karanlıkta ve soğukta bırakmaya çalışıyor." dedi.

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