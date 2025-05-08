AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro kredi
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya G7 girişimi kapsamında 1 milyar avro kredi verdi.
Brüksel
AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin, Ukrayna'yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar avro daha gönderiyoruz." ifadesini kullandı.
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Son kredi dışında 2025 yılında Ukrayna'ya 6 milyar avro gönderildiğini anımsatan Dombrovskis, yılın ilerleyen döneminde ülkeye 12,1 milyar avro daha gönderileceğini bildirdi.
Dombrovskis, söz konusu kredilerin AB'de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini kaydetti.
G7 ülkeleri liderleri, geçen yılın haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanmasında anlaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.