NATO'nun temel hizmet sağlayıcısı ajans hakkında yolsuzluk iddiaları gündemde
NATO'nun temel hizmet sağlayıcısı ajansı olan NATO Destek ve Tedarik Ajansında (NSPA) görev yapan 3 eski çalışanın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.
Brüksel
Belçika basınında yer alan haberlere göre, Lüksemburg merkezli NSPA'da görevli bazı kişiler hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Belçika Federal Savcılığının mayıs ayında ajansta görevli 3 Belçika vatandaşını gözaltına aldığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan kişilerin NATO ile yüksek meblağlı sözleşmeler yapmaya çalışan savunma şirketlerine gizli bilgi aktarmış olabileceği belirtildi.
Söz konusu sözleşmelerin, 2021-2025 dönemine ait uçak, helikopter, akaryakıt ve mühimmat alımlarına ilişkin olduğu ifade edildi.
Şüphelilerden biri halen gözaltında bulunurken, ikincisine elektronik kelepçe takıldığı, üçüncü şüphelinin ise şartlı tahliye edildiği bildirildi.
NATO ise olaylara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
NSPA, NATO'ya, müttefiklerine, ortaklarına ve diğer uluslararası kuruluşlara tedarik ve lojistik destek sağlıyor.
Ajansın faaliyetleri ağırlıklı olarak NATO operasyonları ve tatbikatlarına destek ile silah sistemlerinin döngüsünün yönetimini sağlıyor.
Yaklaşık bin 500 personeli bulunan ajansın başında Amerikalı Stacy Cummings bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.