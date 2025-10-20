Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

NATO'nun temel hizmet sağlayıcısı ajans hakkında yolsuzluk iddiaları gündemde

NATO'nun temel hizmet sağlayıcısı ajansı olan NATO Destek ve Tedarik Ajansında (NSPA) görev yapan 3 eski çalışanın, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

Şerife Çetin  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
NATO'nun temel hizmet sağlayıcısı ajans hakkında yolsuzluk iddiaları gündemde

Brüksel

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Lüksemburg merkezli NSPA'da görevli bazı kişiler hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı.

İddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Belçika Federal Savcılığının mayıs ayında ajansta görevli 3 Belçika vatandaşını gözaltına aldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan kişilerin NATO ile yüksek meblağlı sözleşmeler yapmaya çalışan savunma şirketlerine gizli bilgi aktarmış olabileceği belirtildi.

Söz konusu sözleşmelerin, 2021-2025 dönemine ait uçak, helikopter, akaryakıt ve mühimmat alımlarına ilişkin olduğu ifade edildi.

Şüphelilerden biri halen gözaltında bulunurken, ikincisine elektronik kelepçe takıldığı, üçüncü şüphelinin ise şartlı tahliye edildiği bildirildi.

NATO ise olaylara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

NSPA, NATO'ya, müttefiklerine, ortaklarına ve diğer uluslararası kuruluşlara tedarik ve lojistik destek sağlıyor.

Ajansın faaliyetleri ağırlıklı olarak NATO operasyonları ve tatbikatlarına destek ile silah sistemlerinin döngüsünün yönetimini sağlıyor.

Yaklaşık bin 500 personeli bulunan ajansın başında Amerikalı Stacy Cummings bulunuyor.

