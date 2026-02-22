Dolar
Dünya

NATO'dan Steadfast Dart 26 tatbikatında sergilenen "Aslan" insansız kara aracı paylaşımı

NATO, bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026" kapsamında sergilenen Aselsan üretimi "Aslan" insansız kara aracı hakkında paylaşım yaptı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
NATO'dan Steadfast Dart 26 tatbikatında sergilenen "Aslan" insansız kara aracı paylaşımı

İstanbul

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Aslan" insansız kara aracının fotoğrafına yer verildi.

Paylaşımda, "Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, keşif, gözetleme ve birliklere destek için kullanılan insansız silahlı bir robot sergiledi." ifadesi kullanıldı.


