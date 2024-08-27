Dolar
34.03
Euro
38.06
Altın
2,511.21
ETH/USDT
2,680.90
BTC/USDT
62,845.00
BIST 100
9,568.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Stadyumu'nu incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

NATO'dan Polonya'nın hava sahasına Rus İHA'sının girmesiyle ilgili açıklama

NATO, dün Polonya'nın hava sahasına Rusya'ya ait insansız hava aracının girmesiyle ilgili yaptığı bildirime, "Kasıtlı olduğuna dair bilgi yok, ancak sorumsuz ve potansiyel olarak tehlikeli" yanıtını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
NATO'dan Polonya'nın hava sahasına Rus İHA'sının girmesiyle ilgili açıklama

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Sözcü Farah Dakhlallah'ın "Polonya, dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında muhtemelen bir İHA'nın hava sahasına girdiğini bildirdi. Ukraynalı sivillere ve sivil altyapıya yönelik devam eden bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." sözlerine yer verildi.

Ukrayna'da savaşın başladığı 2022'den bu yana NATO ülkelerinin topraklarında birkaç kez Rus İHA'larının parçaları ve füzelerinin bulunduğunu belirten Dakhlallah, "Rusya'nın müttefiklere karşı kasıtlı bir saldırı düzenlediğini gösteren hiçbir bilgimiz olmasa da, bu eylemler sorumsuzca ve potansiyel olarak tehlikeli." ifadesini kullandı.

Dakhlallah, Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak NATO'nun Polonya da dahil olmak üzere doğu kanadındaki varlığını önemli ölçüde artırdığını anımsattı.

Polonya dün hava sahasına, Ukrayna yönünden "tanımlanamayan ve uçan bir nesne"nin girdiğini, cismin sinyalinin daha sonra radarda kaybolduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rus ordusunun dün ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullanıldığını bildirmişti. Zelenskiy, dünkü saldırıyı ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Harput Klasik Hadis Meclisi-1" programına katıldı
"Ulaşım Desteği" 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek
Depremin etkilediği Besni'de kalıcı konutların yapımı sürüyor
Amasya’ya zorunlu iniş yapan uçağın yolcuları Taşkent'e gönderildi
Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor

Benzer haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı ikinci gününde de devam etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı ikinci gününde de devam etti

NATO'dan Polonya'nın hava sahasına Rus İHA'sının girmesiyle ilgili açıklama

Fransa, Telegram'ın kurucusu Durov'u "otoritelere bilgi vermemekle" suçluyor

Ukrayna: Rusya'nın bugünkü yoğun saldırısına yanıt vermeye hazırlanıyoruz

Ukrayna: Rusya'nın bugünkü yoğun saldırısına yanıt vermeye hazırlanıyoruz
UAEA Başkanı Grossi, Rusya’daki Kursk Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret edecek

UAEA Başkanı Grossi, Rusya’daki Kursk Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret edecek
Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov'un hayatı mercek altında

Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov'un hayatı mercek altında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet