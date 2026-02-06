NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'yle dayanışma mesajı
NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak'ın, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Türkiye'ye destek olmaya ve dayanışma göstermeye devam ettiğini bildirdi.
Brüksel
Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Allison Hart, "Ankara'daki NATO Zirvesi'ni dört gözle beklerken, 3 yıl önce yaşanan ve çok büyük acılara neden olan yıkıcı depremleri hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.
NATO'nun, depremin ardından Türkiye'nin yanında yer alarak, stratejik hava taşımacılığı ve binlerce depremzedeye barınma desteği sağladığını belirten Hart, İttifak'ın, şimdi de Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi.