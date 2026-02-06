Dolar
43.60
Euro
51.58
Altın
4,964.50
ETH/USDT
2,055.30
BTC/USDT
70,264.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'yle dayanışma mesajı

NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak'ın, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Türkiye'ye destek olmaya ve dayanışma göstermeye devam ettiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'yle dayanışma mesajı

Brüksel

Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Allison Hart, "Ankara'daki NATO Zirvesi'ni dört gözle beklerken, 3 yıl önce yaşanan ve çok büyük acılara neden olan yıkıcı depremleri hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'nun, depremin ardından Türkiye'nin yanında yer alarak, stratejik hava taşımacılığı ve binlerce depremzedeye barınma desteği sağladığını belirten Hart, İttifak'ın, şimdi de Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, geçmişte belediyede usulsüzlük yapanları tespit ettiklerini belirtti
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti
İzmir 6 günde şubat ortalamasının üzerinde yağış aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'yle dayanışma mesajı

NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'yle dayanışma mesajı

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi imar ve ihya ettik

Ticaret Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden sonra bölge illerinin ihracatındaki gelişmeleri paylaştı

Ticaret Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden sonra bölge illerinin ihracatındaki gelişmeleri paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı"

Kanada Başbakanı Carney: "Türkiye, NATO'nun hayati bir ortağı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet