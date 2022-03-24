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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık

Zuhal Demirci   | 24.03.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İngiltere

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık." dedi.

Stoltenberg, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, "Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Çatışmanın Avrupa'da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım." ifadesinde bulundu.

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