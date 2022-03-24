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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Olağanüstü NATO zirvesi başladı

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Selen Temizer   | 24.03.2022
Olağanüstü NATO zirvesi başladı

Brüksel

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.

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