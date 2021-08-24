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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Tahliyeler için Kabil'deki havaalanı açık kalmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, G7 Zirvesi'nde, Afganistan'dan tahliyelere devam etmek için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın açık tutulmasının önemini vurguladı.

Selen Temizer   | 24.08.2021
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Tahliyeler için Kabil'deki havaalanı açık kalmalı

Brüksel

Stoltenberg'in ofisinden, Afganistan gündemiyle İngiltere başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan G7 Zirvesi sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Stoltenberg, zirvede, tahliyelere devam etmek için Kabil'deki havaalanını açık tutmanın öneminin altını çizdi ve yüzlerce NATO personelinin; hava trafik kontrolü, yakıt ikmali ve havaalanında iletişim gibi kritik hizmetleri sağladığına dikkati çekti.

NATO'nun insanların mümkün olduğunca etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için koordinasyon rolü üstlendiğine işaret eden Stoltenberg, Afgan halkının son 20 yılda tüm uluslararası toplumun hatırı sayılır desteğiyle elde ettiği kazanımların korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Öncelik, Afganistan'ın tekrar terör yuvası olmasını engellemek

Stoltenberg, NATO'nun ana önceliğinin, Afganistan'ın yeniden uluslararası teröristlerin saldırıları için bir platform olarak hizmet etmesini engellemek olduğunu hatırlatarak, "El Kaide'nin gerilediğini", 11 Eylül'den bu yana Afganistan'dan NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir terör saldırısı olmadığını kaydetti.

Terör tehdidinin yeniden ortaya çıkabileceğini kabul ettiğini aktaran Stoltenberg, NATO müttefiklerinin uluslararası terörle mücadeleye devam edeceklerini ve Afganistan'ın tekrar terörist gruplar için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlayacaklarını ifade etti.

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