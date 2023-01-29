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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore'de "bağlantılı güvenlik" vurgusu yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kuzey Kore, roketler ve füzelerle Rusya'nın savaş çabalarına askeri destek sağlıyor. Bu, güvenliğin (küresel boyutta) ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor." dedi.

Emre Aytekin   | 29.01.2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore'de "bağlantılı güvenlik" vurgusu yaptı

Pekin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kore'yi ziyaretinde, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında verdiği desteğe işaret ederek "bağlantılı güvenlik" çabalarının önemine vurgu yaptı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Stoltenberg, Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan ziyaretlerinin ilk durağında, başkent Seul'de Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü.

Stoltenberg, görüşmede, NATO ülkelerinin Kuzey Kore'nin füze denemelerinden ve nükleer programından endişe duyduğunu, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin Pasifik bölgesinde de hissedildiği belirterek "Kuzey Kore, roketler ve füzelerle Rusya'nın savaş çabalarına askeri destek sağlıyor. Bu, güvenliğin (küresel boyutta) ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor." dedi.

NATO'nun Güney Kore ile ortaklığa özel önem verdiğini, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Haziran 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmasının "tarihi bir an" olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Belirsizliğin ve öngörülmezliğin hakim olduğu bir dünyada kurallara dayalı uluslararası düzende özgürlüğe ve demokrasiye inanan ülkelerin birlikte hareket etmesinin daha önemli hale geldiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO ile Güney Kore arasında daha güçlü bir ortaklığın her iki tarafın da yararına olacağına inandıklarını kaydetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park da NATO ile ortaklığı ilerletmek üzere kurumsal bağlarını güçlendirdiklerinin, yükselen güvenlik tehditlerine karşı NATO ile daha yakın çalışmayı arzuladıklarının altını çizerek "Günümüzün benzersiz küresel sorunları ve meydan okumaları düşünüldüğünde, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti değerlerini paylaşan ülkeler arasındaki dayanışmanın her zamankinden önemli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesine bulundu.

NATO Genel Sekreteri, iki günlük ziyaretinde yarın Devlet Başkanı Yoon ve Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile görüşecek, Kore Yarımadası'ndaki jeopolitik riskler konunda çalışmalar yürüten CHEY Enstitüsü'nde konuşma yapacak.

Stoltenberg, Güney Kore'nin ardından 30 Ocak-1 Şubat'ta Japonya'yı ziyaret edecek.

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