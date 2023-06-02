Dolar
20.88
Euro
22.47
Altın
1,979.68
ETH/USDT
1,892.80
BTC/USDT
27,111.00
BIST 100
5,090.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM'de 28. Dönem başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’den ayrılıyor
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak ve üst düzey görüşmeler yapmak üzere 3-4 Haziran'da Türkiye'ye gidecek.

Selen Temizer  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek.

3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbe aleminin montajı tamamlandı
Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor
İç Anadolu, Marmara ve İç Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edecek

Biden: Yapay zeka gibi gelişen teknolojiler çatışmaların karakterini değiştirebilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'e somut adımlar atma çağrısında bulundu

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu başlatmak istiyor

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu başlatmak istiyor
Almanya “savaşın ortasında” Ukrayna’nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

Almanya “savaşın ortasında” Ukrayna’nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor
Ukrayna, Vilnius'taki NATO zirvesinde üyelik daveti bekliyor

Ukrayna, Vilnius'taki NATO zirvesinde üyelik daveti bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet