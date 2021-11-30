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Dünya

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumu tamamlandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili niyetlerinde belirsizlik olduğunu, ittifak olarak en kötüsüne hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.11.2021
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumu tamamlandı

Riga

Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumu yapıldı.

Yarın devam edecek toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

İlk gün oturumu hakkında basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, bugün Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği ve Belarus konularını ele aldıklarını söyledi.

Stoltenberg, "Rusya’nın niyeti hakkında belirsizlik var. Niyetleri değişebilir. Saldırı ihtimalinin ne olduğunun önemi yok. En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Rusya'nın daha önce Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelere karşı güç kullandığını hatırlatan Stoltenberg, bunu yine yapabileceğini belirtti.

Stoltenberg, "NATO olarak Rusya’yı herhangi bir saldırganlıktan caydırmak amacıyla birlik içindeyiz. Rusya’ya şeffaf olması ve gerginliği düşürmesi için çağrı yapıyoruz. Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırgan tutumun yüksek maliyeti, ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

2014’te Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakı sonrası Moskova’nın NATO üyeleri tarafından yaptırım uygulanmasını hafife aldığını belirten Stoltenberg, "Bu kez de üzerinde durduğumuz benzer tedbirler, olası seçenekler bulunuyor ama detaylarına girmek istemiyorum." dedi.

Stoltenberg, toplantının yarınki bölümünde Gürcistan ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla konuyu ele almaya devam edeceklerini belirterek, Rusya’ya diyalog çağrısında bulundu.

Ukrayna’nın NATO’ya katılması hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkenin Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ve NATO üyelik sürecini desteklediklerini söyledi.

Stoltenberg, "NATO üyesi olmak için ittifakın standartlarının karşılanması ve 30 üyenin oy birliği gerekli. Buradaki siyasi mesaj ise şudur; Rusya’nın hiçbir şekilde bu sürece müdahil olma hakkı yoktur. Ukrayna bağımsız ve egemen bir ülkedir. Her egemen ülkenin kendi yolunu seçme hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Belarus’un Rusya ile Ukrayna sınırında askeri tatbikat yapacağına yönelik açıklaması hakkında değerlendirmesi sorulan Stoltenberg, "Rusya ve Belarus’un kendi topraklarında tatbikat yapma hakları vardır. Ancak bunu yaptıklarında şeffaf olmak, provokasyondan kaçınmak zorundalar. Şu anda şeffaflık göremiyoruz. Sınırda güçlerin alışılmadık şekilde yoğunlaştığını ve saldırgan bir söylem görüyoruz." karşılığını verdi.

Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki gelişmeleri yakından izlediklerini, istihbarat paylaştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

Bir taraftan da Ukrayna’ya siyasi, askeri ve ekonomik destekte bulunduklarını aktaran Stoltenberg, "Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerini güçlendirmek bu ülkeye kendini savunması için yardım etmenin bir yoludur. Biz Ukrayna’nın kendini savunma hakkını destekliyoruz." diye konuştu.

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