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Dünya

NATO Bosna Hersek'te bölücü söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ile görüşmesinde ülkedeki tüm siyasi liderlerin bölücü söylemlerden kaçınması için çağrıda bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.01.2023
NATO Bosna Hersek'te bölücü söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından NATO'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede istikrarın önemine vurgu yapan Stoltenberg, bunun NATO için stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Stoltenberg, Bosna Hersek yönetiminin reformlara odaklanmaya devam etmesi, her seviyedeki çoklu etnik yapılı kurumların korunması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, Stoltenberg ile Becirovic'in "kötücül dış faaliyetler için verimli bir zemin hazırlayabilecek" ayrılıkçı eylemler ve bölücü söylemler ile ilgili endişeleri ele aldığı belirtilerek, "Genel Sekreter ülkedeki tüm siyasi liderlere bölücü söylemlerden kaçınmaları ve iç uzlaşıya yönelik somut adımlar atmaları için çağrıda bulundu." ifadesi yer aldı.

NATO'nun Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, ayrıca ülkenin NATO'ya katılım arzusunu desteklediklerini, hazırlığı süren "Savunma Kapasitesi İnşası" paketiyle ülkenin savunma ve güvenlik imkanlarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini, savunma sektöründeki reformlara desteğin devam edeceğini bildirdi.

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