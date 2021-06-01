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Dünya

NATO, birliklerini geri çektikten sonra Afganistan'a desteğini sürdürecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’dan çıkmasından sonra da bu ülkeye desteklerinin süreceğini, özel kuvvetlerin eğitilmesi ve uluslararası havalimanı gibi önemli altyapıların desteklenmesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 01.06.2021
NATO, birliklerini geri çektikten sonra Afganistan'a desteğini sürdürecek

Brüksel

Stoltenberg, video konferans yöntemiyle düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere bilgi verdi ve onların soruları yanıtladı.

NATO’nun Afganistan’daki misyonunu sonlandırma kararı sonrası ülkeye desteğin nasıl devam edeceği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bunun çeşitli yollarla yapılacağını aktardı.

Stoltenberg, NATO’nun sivil mevcudiyetinin başkent Kabil’de kalacağını; Afgan güvenlik güçlerine yönelik danışmanlık ve kapasite artırma çalışmalarının süreceğini bildirdi. Stoltenberg, Afganistan’a fon sağlamaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

“Bugünkü toplantıda müttefiklerin birçoğu açıkça fon sağlama konusunda alınan kararlara taahhütlerinin sürdüğünü ifade etti. Afgan güvenlik güçlerinin desteklenmesine yardım edeceğiz. Özellikle de özel operasyonlar kuvvetlerine ülke dışında nasıl eğitim verilebilir konusunu üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası havalimanlarının çalışmaya devam etmesi gibi kritik altyapıların nasıl destekleyebileceğimize bakıyoruz. Bu, NATO ve NATO’nun sivil personeli için önemli ama genel olarak uluslararası toplum bakımından da önem taşıyor.”

Birlikte harcama vurgusu

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Afganistan dışında Rusya, Çin ve Belarus, ittifakın gelecekteki sınamalara hazır olmasını sağlamayı amaçlayan NATO 2030 girişimi, harcamalar ve transatlantik ilişkileri gibi konuların ele alındığını söyledi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin harcamalarını artırmasını istedi ve harcamaların verimli şekilde artırılmasının NATO’nun gücünü katlayacağını söyledi. Bunun aynı zamanda NATO ülkelerinin halklarına ve olası hasımlara kuvvetli bir mesaj vereceğini vurgulayan Stoltenberg, “Birlikte harcama yapmak aynı zamanda Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağlara yatırım yapmanın bir yoludur.” diye konuştu.

Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağların güçlendirilmesi için “tarihi bir fırsat” bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının, 14 Haziran’da Brüksel’de liderleri bir araya getirecek NATO Zirvesi’ne hazırlık amacı da taşıyan toplantısından sonra yine video konferans yöntemiyle yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na geçildi.

NATO Zirvesi’ne ABD Başkanı Joe Biden ilk kez başkan sıfatıyla katılacak. Zirvede, Donald Trump döneminde gerileyen transatlantik ilişkilerinin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

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