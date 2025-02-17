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Dünya

NATO: ABD ve diğer müttefikler Ukrayna'da kalıcı barış için birlikte çalışacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ile NATO'nun diğer müttefiklerinin Ukrayna'da kalıcı barış amacıyla birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
NATO: ABD ve diğer müttefikler Ukrayna'da kalıcı barış için birlikte çalışacak

Brüksel

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rutte, Kellogg'un bugün NATO'daki müttefiklerle Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı sağlamak için birlikte çalışma konusunda istişarede bulunduğunu belirtti.

Rutte, "Yapacak çok işimiz var. Savaşın sona ermesi ve hepimiz için kalıcı güvenlik amacıyla yakın bir şekilde işbirliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ile görüşmesi iptal edildi

Kellogg'un, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile planlanan görüşmesi ise von der Leyen'in Paris'teki Ukrayna konulu olağanüstü zirveye katılımı nedeniyle iptal edildi.

Özel Temsilci Kellogg'un "AB'nin Ukrayna'daki barış görüşmelerinin dışında bırakılacağı, Brüksel'e yapacağı ziyarette ise yalnızca AB tarafının fikrini alacağı" yönündeki söylemi, Avrupalı liderler için alarm verici nitelikte olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bunun üzerine AB, NATO ve İngiltere'yi Paris'te bir araya getirmek için çağrıda bulunmuştu.

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