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Dünya

Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 3 bin 85'e yükseldiği bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi

Ankara

Askeri yönetim yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 85'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 715'e yükseldi.

Kayıp olduğu bildirilen 300'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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