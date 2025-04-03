Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 3 bin 85'e yükseldiği bildirildi.
Ankara
Askeri yönetim yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.
Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 85'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 715'e yükseldi.
Kayıp olduğu bildirilen 300'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Myanmar'daki depremler
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.
Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.