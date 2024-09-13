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Dünya

Myanmar'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 66'ya çıktı

Myanmar'da 10 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Myanmar'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 66'ya çıktı

İstanbul

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, Yagi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği, 10 Eylül'den bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yüzlerce kişiden haber alınamadığını belirtti.

Yetkililer, seller nedeniyle başkent Nepido'da 40 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Tatkon bölgesinde 13, Yamethin bölgesinde 10, Pyawbwe bölgesinde ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de etkileyen tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

Vietnam'da, kuzey bölgeleri etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalar nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetmişti.

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