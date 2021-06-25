Euro
10.39
Dolar
8.71
BIST 100
1,410.79
Altın
1,778.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 880'e yükseldi

Myanmar'da askeri darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı 880'e yükseldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 25.06.2021
Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 880'e yükseldi

Kuala Lumpur

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) raporuna göre, son 24 saatte 3 sivil can kaybı daha doğrulandı.

Toplam can kaybı 880 olarak güncellenirken, gözaltındaki kişi sayısı 5 bin 104 oldu, 1965 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.

Öte yandan Sagaing bölgesinde darbe karşıtlarının kurduğu Halk Savunma Gücü (PDF) ile Myanmar ordusu arasında 22 Haziran'dan bu yana yaşanan çatışmalarda Myanmar ordusundan en az 20 askerin öldürüldüğü öne sürüldü.

Myanmar Now gazetesine isim vermeden konuşan bir PDF üyesi, bölgeye bağlı iki ilçede Myanmar ordusunun 3 gün boyunca ağır silahlarla sivilleri hedef aldığını belirtti.

PDF üyesi, Myanmar ordusuna karşı saldırılarda en az 20 askeri öldürdüklerini iddia etti, Myanmar ordusundan ise çatışmalar veya can kayıplarına dair açıklama gelmedi.

BM, 230 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısının 230 binlere yükseldiğini bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada sadece Karen eyaletinde evini terk ederek dağlık ve ormanlık alanlara kaçanların sayısının 103 binden 177 binlere çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 20 bin sivilin de ülkenin Hindistan sınırındaki bölgelere sığındığı ifade edildi.

1 Şubat darbesinden bu yana süren çatışmalarda yaklaşık 230 bin sivilin evini terk ettiği ve yardıma muhtaç olduğu belirtildi.

Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte Kovid-19'la mücadelede 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti
Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

Benzer haberler

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 880'e yükseldi

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 880'e yükseldi

Myanmar'da darbeci lider General Hlaing içişlerine karışan ülkeleri eleştirdi

Facebook'un Myanmar'da askeri yönetimi destekleyen içerikleri kullanıcılara tavsiye ettiği öğrenildi

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı
Myanmar'da güvenlik güçleri ile darbe karşıtları çatıştı: 2 ölü

Myanmar'da güvenlik güçleri ile darbe karşıtları çatıştı: 2 ölü
AB, Myanmar'da askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulayacak

AB, Myanmar'da askeri darbeyle ilgili kişi ve kuruluşlara ek yaptırım uygulayacak