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Dünya

Myanmar'da greve giden darbe karşıtı 1683 akademisyen ve üniversite personeli görevden uzaklaştırıldı

Zehra Ulucak   | 10.05.2021
Myanmar'da greve giden darbe karşıtı 1683 akademisyen ve üniversite personeli görevden uzaklaştırıldı

Ankara

The Irrawaddy gazetesinde yer alan habere göre, Myanmar'da askeri yönetim, 15 üniversiteden grevdeki 1683 akademisyen ve idari personeli görevlerinden uzaklaştırdı. Açığa alınanlar arasında profesörlerin, doçentlerin de bulunduğu kaydedildi.

Askeri yönetim doktora, yüksek lisans ve son sınıf lisans derslerinin ülke genelinde 5 Mayıs'ta yeniden açılmasını ve eğitimciler ile idari personelin 3 Mayıs'a kadar işe dönmeleri talimatını vererek, üniversite yetkililerinden devamsızların listesini bildirmelerini istedi.

İlgili rektörler tarafından imzalanan tebligatta, söz konusu kişilerin "yetkisiz devamsızlık" nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

Bunların, yalnızca gazetenin doğrulayabildiği rakamlar olduğu ve görevden uzaklaştırılan akademisyen ve üniversite personelinin gerçek sayısının çok daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Askeri yönetim tarafından, göstericileri kışkırtmakla suçlanan Yangon Üniversitesinden grevdeki bir öğretim görevlisi, "Ne olursa olsun, sivil itaatsizlik hareketine sonuna kadar katılmaya devam edeceğiz. Direnmek zorundayız çünkü gelecek nesilleri askeri yönetimin eline bırakamayız." ifadesini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestolara ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 780 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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