Myanmar'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Myanmar'ın Magway Bölgesi'nde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Magway Bölgesi'nde yer alan Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısı olduğunu açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaklaşık 62 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Hindistan basınındaki haberlere göre, Myanmar'daki deprem, çevre ülkelerde de hissedildi.