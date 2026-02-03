Dolar
43.48
Euro
51.40
Altın
4,913.88
ETH/USDT
2,138.40
BTC/USDT
74,160.00
BIST 100
13,875.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Myanmar'ın Magway Bölgesi'nde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Myanmar'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Magway Bölgesi'nde yer alan Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısı olduğunu açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 62 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Myanmar'daki deprem, çevre ülkelerde de hissedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı
Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı
Diyarbakır'da ortaokul öğrencisinin bayrak hassasiyeti güvenlik kamerasında
SGK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TÜSEB işbirliği protokolü imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Myanmar'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Myanmar'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye'de depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Ölen arama kurtarma köpeği Gece'nin görevi "Vondi"ye emanet

Depremden sonra İzmir'de yeni hayat kuran Alvanoğlu ailesi, Hatay'a dönecekleri günün hayalini kuruyor

Depremden sonra İzmir'de yeni hayat kuran Alvanoğlu ailesi, Hatay'a dönecekleri günün hayalini kuruyor
Depremin ardından kurduğu yeni yaşamında resimle hayata tutundu

Depremin ardından kurduğu yeni yaşamında resimle hayata tutundu
Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin 11 sanığın cezası hukuka uygun bulundu

Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin 11 sanığın cezası hukuka uygun bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet