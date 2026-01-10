Dolar
Dünya

Musk, X'e yönelik tepkilerin "sansür için bir bahane" olduğunu öne sürdü

ABD merkezli sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, platformun bir hizmeti olan yapay zeka sohbet botu Grok'a yönelik tepkilerin sansür için bir "bahane" olduğunu ileri sürdü.

Mücahit Oktay  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
New York

Musk, çıplak ve cinsel içerikli görsel oluşturma imkanı veren Grok'a yönelik artan eleştirilerin "sansür için bir bahane" arayışı olduğunu iddia etti.

Söz konusu tepkilere aynı platformdan yaptığı paylaşımla yanıt veren Musk, "Sansür için her türlü bahaneyi arıyorlar." ifadesine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Asya'daki bazı ülkelerdeki düzenleyici kurumlar, X'in yapay zeka sohbet robotu Grok'un, çocuklar da dahil olmak üzere insanların cinsel içerikli görüntülerini oluşturabilmesine tepki göstermişti.

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Grok'un müstehcen veya cinsel içerikleri üretmek için kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili olarak X şirketinin yönetimini ifadeye çağıracağını ve soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Musk, Grok'un yasa dışı içerik üretimi için kullanılmasının, bu içeriğin doğrudan yüklenmesiyle aynı sonuçları doğuracağını belirtmişti.

Grok'un bu özelliğine yönelik şikayetler üzerine X yönetimi, 9 Ocak'ta sohbet botunun görsel üretme özelliğinin yalnızca ücretli abonelere sunulacağını açıklamıştı.

X, bu paylaşımı yeniden yayımlayarak, "X'te yasa dışı içeriklere, çocuk cinsel istismarı materyalleri de dahil olmak üzere, karşı önlem alıyoruz, bu tür içerikleri kaldırıyor, hesapları kalıcı olarak askıya alıyor ve gerektiğinde yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
