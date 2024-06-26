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Dünya

MSB, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı nezdindeki eğitim görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı nezdinde devam eden eğitimleri paylaştı.

Utku Şimşek  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
MSB, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı nezdindeki eğitim görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türkiye ve Somali arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, Somali ordusunun teşkilat, eğitim, sağlık, askeri altyapı ile lojistik sistemlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra yerel halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için de faaliyetlerine Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı nezdinde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Somali askerlerinin eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.

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