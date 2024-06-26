MSB, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı nezdindeki eğitim görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı nezdinde devam eden eğitimleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türkiye ve Somali arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, Somali ordusunun teşkilat, eğitim, sağlık, askeri altyapı ile lojistik sistemlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra yerel halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için de faaliyetlerine Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı nezdinde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Türkiye ve Somali arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, Somali ordusunun teşkilat, eğitim, sağlık, askerî altyapı ile lojistik sistemlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra yerel halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için de faaliyetlerine Somali Türk Görev… pic.twitter.com/eA2Hq9hzCm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2024
Paylaşımda, Somali askerlerinin eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.