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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır'dan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi çağrısı

Mısır, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının bir an evvel başlaması çağrısında bulunurken Lübnan'ın güneyindeki "tehlikeli gerilimin" doğuracağı sonuçlara karşı da uyardı.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Mısır'dan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi çağrısı

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile başkent Kahire'de bir basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına hızlıca geçilmesi gerektiğini belirtti. Abdulati, İsrailli esirlerin tamamının serbest kalmasının tek yolunun müzakere masasına geri dönmek ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalmak olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ise "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendiren Abdulati, bunun bölgedeki çatışmanın genişlemesine neden olacağı uyarısında bulundu.

Abdulati ayrıca, Kızıldeniz'de uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve gemilerin hedef alınmasının tamamen durdurulması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ise Abdulati ile Gazze'deki durumu görüştüklerini ve AB'nin iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi.

Kallas, "İsrail'in, Gazze'de birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına şiddetle karşı çıkıyoruz. Çatışmalar durmalı ve Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmalı." dedi.

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