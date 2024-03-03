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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır Kızılayı Refah kentinde yerinden edilmiş çocuklar için etkinlik düzenledi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah'ta evlerinden edilmiş ve mülteci kampında yaşayan Filistinli çocuklar ve gençler için moral etkinliği düzenlendi.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Mısır Kızılayı Refah kentinde yerinden edilmiş çocuklar için etkinlik düzenledi

Gazze

Saldırıların başlangıcından bu yana Gazzeli çocuklar oyun oynayacak güvenli bir yer bulamıyor. Savaşın psikolojik etkilerini bir nebze unutturmak isteyen Mısır Kızılay ekipleri, Gazze'nin kuzeyindeki saldırılardan kaçarak güneydeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş Filistinli gençler ve çocuklar için sınıra yakın kurulan geçici bir kampta etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar oynandı, şarkılar söylendi ve yüz boyama etkinliği yapıldı.

İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kenti, Gazze Şeridi'ndeki en yoğun nüfuslu bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.

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