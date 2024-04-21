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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır ile BM yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının son bulması gerektiğini vurguladı

Mısır ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail'in 6 aydan uzun süredir devam ettiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulması gerektiğini belirtti.

Iyad Nabolsi, Hacer Çakır  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Mısır ile BM yetkilileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının son bulması gerektiğini vurguladı

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Samih Şükri, halihazırda ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile bir araya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası insan hakları hükümlerine uygun olarak son bulması gerektiğini vurgulayan ikili, insani yardımların da eksiksiz biçimde ulaştırılması, Batı Şeria'da İsrail koruması altında Yahudi yerleşimci şiddetinin son bulması ve faillerin sorguya çekilmesi gerektiğine işaret etti.

İkili, İsrail'in Filistinlileri topraklarından sürmek için yaptıklarına ve Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma uygulamalarına da son vermesi gerektiğini kaydetti.

Şükri, "birçok ülkenin şu ana kadar İsrail uygulamalarını uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirme konusundaki isteksizliğinden duyduğu üzüntüyü" dile getirdi.

BM yetkilisi Albanese ise "İsrail'in reddetmesi nedeniyle Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret edemediğini" belirterek, bu tavrı kınadığını ifade etti.

Albanese, İsrail'e "işgalci güç olarak uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyması" çağrısında bulundu.

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