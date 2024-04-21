İsrail İşçi Partisi lideri, ABD'nin hedefindeki taburun "sebepsiz yere" Filistinlileri öldürdüğünü belirtti
İsrail İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, Filistinlilere karşı orantısız şiddeti nedeniyle Washington'ın yaptırım getirmeye hazırlandığı belirtilen İsrail ordusuna bağlı "Netzah Yahuda" taburunun Filistinlileri sebepsiz yere öldürdüğünü ifade etti.
Kudüs
Michaeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusuna bağlı Netzah Yahuda taburuna Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD'nin yaptırım getirmeye hazırlandığı yönündeki haberlerin "ciddi, zor ve endişe verici bir gelişme" olduğunu belirtti.
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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği "eylemlerinin sürdürülemez" olmasının anlaşılması gerektiğini kaydeden Michaeli, Netzah Yahuda taburunun "saldırgan ve çürümüş eylemlerinin" yıllarca bilindiğine ancak bunu durdurmak için hiçbir şey yapılmadığına işaret etti.
Michaeli, ABD'nin söz konusu tabur hakkında bir soruşturma ekibi kurduğunun İsrail'deki siyaset ve ordu çevrelerince bildiğini ve bundan habersizmiş gibi davranılamayacağını vurguladı.
Olayı kabullenmek yerine "acı gerçeği karalama, inkar ve üstünü örtme" yöntemine başvurulduğunu aktaran Michaeli, inkarın, ülkeyi en stratejik müttefikinin orduya yaptırım uygulayacağı duruma getirdiğini ifade etti.
Michaeli, İsrail ordusunun Netzah Yahuda taburunu çoktan lağvetmesi gerektiğini, taburun Araplara saldırmak için dini bahane olarak kullandığını vurguladı.
Taburun, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddetini öğrettiğini ve yeniden ürettiğini, 80 yaşındaki bir ABD vatandaşı Filistinliyi ölüme terk ettiğini kaydeden İsrail İşçi Partisi lideri, "Netzah Yahuda taburunun Filistinlileri sebepsiz yere öldürdüğünü, Filistinli tutukluları dövdüğünü ve taciz ettiğini" ifade etti.
Michaeli, Netzah Yahuda taburunu "İsrail ordusunun bir unsuru" şeklinde savunmanın İsrail ordusuna gölge düşürdüğünü savundu.
Taburun "İsrail'in meşruiyetine karşı ağır darbe indirdiğini" belirten Michaeli, İsrail ordusunda "etnik aidiyet veya ideoloji" üzerinden homojen "milis" birliklerin kurulmasına yıllardır karşı çıktığını kaydetti.
İsrail basınına göre, ABD, Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusuna bağlı "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım uygulamayı planlıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna yaptırım getirilmemesi gerektiğini savunmuştu.
ABD yönetiminin İsrail'deki bazı fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilere getirdiği yaptırımlara işaret eden Netanyahu, Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde buna karşı çalıştığını belirtmişti.
Netanyahu, "Askerlerimizin terör canavarına karşı savaş yürüttüğü bir dönemde İsrail ordusuna yaptırım getirmek, saçmalık ve ahlaki bir çöküntüdür. Başında olduğum hükümet buna karşı tüm araçlarıyla harekete geçecektir." ifadesini kullanmıştı.
Netzah Yehuda birliği
Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda taburu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyor.
Netzah Yehuda, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve "Tepe gençliği" adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor.
İsrail ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.
Netzah Yahuda taburu, 12 Ocak 2022'de Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ı gözaltına aldıktan sonra fenalaştığı halde ölüme terk etmesi üzerine ABD'nin merceğine girmişti.
ABD vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma raporundaki "Netzah Yehuda" Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verilmesine rağmen Washington "bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik talep ettiğini" açıklamıştı.
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur, Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayları nedeniyle Ocak 2023'te Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.