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Dünya

Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek

Mısır, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında Mısır ara buluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklayarak, istikrarı koruyacak önlemler konusunda anlaşmak için bölgeye güvenlik heyetleri göndereceğini bildirdi.

Yassine Aydi,Said İbicioğlu   | 21.05.2021
Mısır, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek

İstanbul

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberinde, "Ateşkes anlaşması karşılıklı ve eş zamanlı olarak Filistin saatiyle gece 02.00'de yürürlüğe girecek." ifadelerine yer verildi.

Haberde "Kahire, uygulama prosedürlerini takip etmek ve istikrarı koruyacak sonraki önlemler konusunda anlaşmak için Tel Aviv ve Filistin topraklarına iki güvenlik heyeti gönderecek." ifadeleri kullanıldı.

İsrail basınına göre İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19.00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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