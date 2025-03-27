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Dünya

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den ülkesinin Lübnan'a destek sağlamaya devam edeceği vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin Lübnan hükümeti ve kurumlarına her türlü desteği sunmaya devam edeceğini belirtti.

Amer Fouad Fouad Solyman, Safiye Karabacak  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den ülkesinin Lübnan'a destek sağlamaya devam edeceği vurgusu

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati görüşmede, Kahire'nin "kardeş Lübnan hükümeti ve ulusal kurumlarının halkın geleceğe yönelik umutlarını gerçekleştirmesine katkı sağlamak için her türlü desteği sunmaya devam edeceğini" ifade etti.

Mısır'ın Lübnan'ı güvenlik tehditlerine karşı destekleme konusundaki kararlı tutumunu vurgulayan Abdulati, Lübnan halkının güvenliğini, huzurunu ve istikrarını tehlikeye atabilecek tüm girişimlere karşı olduklarını belirtti.

“Mısır’ın Lübnan’daki yeniden imar sürecine ve altyapıyı geliştirmeye katkıda bulunmaya hazır olduğunu” kaydeden Abdulati, "İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki saldırıların durdurulması anlaşmasını uygulaması ve bölgeden tam ve eksiksiz bir şekilde derhal çekilmesi gerektiğine" dikkati çekti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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