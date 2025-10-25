Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,941.30
BTC/USDT
111,761.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'deki Haruf beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu dün de Nebatiye kentinde 2 araca İHA saldırısı düzenlemiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ulaşımı aksattı
Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti
Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi sürüyor

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet