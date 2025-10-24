Dolar
Mısır’da firavunların mirası "Habu Tapınağı" ziyaretçilerini 3 bin yıllık bir yolculuğa çıkarıyor

Mısır’ın kadim tarihine tanıklık eden yapılar arasında özel bir yere sahip Habu Tapınağı, Firavun hanedanlığı dönemi Mısır’ın taşlara kazınmış hafızasıyla ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

24.10.2025
Mısır’da firavunların mirası "Habu Tapınağı" ziyaretçilerini 3 bin yıllık bir yolculuğa çıkarıyor

Kahire

Nil Nehri teknelerle ya da yeni yapılan köprüyle geçilerek Mısır’ın güneyindeki Luksor kentinin batı yakasında yer alan görkemli Habu Tapınağı’na ulaşılabiliyor.

Dev surları, sütunları ve heykelleriyle yükselen yapı, yaklaşık 3 bin yıl önce inşa edilen en önemli firavun tapınaklarından biri olma özelliğini taşıyor.

Tapınağa giden yol üzerinde misafirleri meşhur kral mezarları ve antik kalıntılar karşılıyor.

Yolun sonunda ise onlarca asır geçmesine rağmen canlı renklerini ve kabartmalarını koruyan görkemli duvarlarıyla Habu Tapınağı beliriyor.

"Habu" korunaklı yer ve kutsal tören anlamına geliyor

Mısırlı arkeolog Mecdi Şakir, AA muhabirine, “Habu” kelimesinin ölümsüzlük ve öteki dünya inancıyla bağlantılı bir anlam taşıdığını, korunaklı yer ve bayram, dini ritüel anlamlarına geldiğini söyledi.

Şakir’e göre, bazı araştırmacılar "Habu" ismini Firavun III. Amenhotep’in veziri Amenhotep İbn Habu’ya bağlarken, bazıları da bu adın bölgede yaşamış bir rahipten geldiğini düşünüyor.

Tapınağın kurucusu: III. Ramses

Mısır'ın Luksor kentinin batı yakasında yer alan tarihi Habu antik kentinde yer alan 20. Hanedanlığın etkili krallarından Firavun III. Ramses'in (MÖ 1184-1153) inşa ettirdiği tapınak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mısır Turizm Bakanlığına göre, Yeni Krallık dönemine ait tapınak, mimari ve sanatsal önemiyle birlikte rölyef ve kabartma yazılarıyla Mısır'ın geçmişteki sosyolojik yapısına dair birçok ipucu barındırıyor.

Habu’nun, antik Mısır tanrısı Amon için yapılan ayinler ve cenaze törenleri için inşa edildiği biliniyor.

Firavun tapınağı ayrıca kraliyet sarayının kalıntılarını, depoları ve tapınağın idaresi için kullanılan binaları da barındırıyor. Tapınakta bazıları Firavun III. Ramses’i temsil eden çok sayıda sütun da bulunuyor.

Tapınağın çevresindeki bölge, ayrıca Mısır’ın kadın firavunu Kraliçe Hatşepsut ve Kral III.Thutmose tarafından 12. Hanedanlık'ta inşa edilen bir tapınağın yerine inşa edilen başka bir tapınağı da içeriyor.

Tapınakta, Ayrıca, 25 ve 26. hanedanlıklara tarihlenen antik Mısır tanrısı Amon-Ra'nın "kutsal eşlerinin mezarları" da bulunuyor.

Eskiden tapınağı Nil Nehri’ne bağlayan bir kanal bulunduğu ve bu kanal sayesinde tapınağa kayıkla ulaşmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

"Mimari bir şaheser"

Şakir, tapınağın süslemeleri ve etkileyici kabartmaları nedeniyle "mimari bir şaheser" olduğunu ve Luksor en önemli turistik yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Luksor’un batı yakasındaki en önemli tarihi yapılar arasında yer alan Habu Tapınağı'nın da olduğu bölge, Tutankamun’un mezarının bulunduğu Krallar Vadisi, Hatşepsut Tapınağı ve Ramesseum Tapınağı gibi Mısır’ın en ünlü antik eserlerine de ev sahipliği yapıyor.

