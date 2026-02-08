Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,080.00
BTC/USDT
70,417.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Afrika Birliği misyonu kapsamında Somali'ye asker konuşlandırma mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ülkesinin Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na (ATMIS) katılarak Somali'ye asker konuşlandırmak istediğini açıkladı.

Esat Fırat, Amer Fouad Fouad Solyman  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Afrika Birliği misyonu kapsamında Somali'ye asker konuşlandırma mesajı

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

İki lider önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, hava ve deniz ulaşım hatlarının ortak kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır'ın Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) katılmayı ve bu misyon çerçevesinde Somali'ye asker konuşlandırmayı hedeflediğini belirten Sisi, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde Mısır'ın ATMIS'e katılımını da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Mısır'ın Afrika kıtasına bağlılığı ve kardeş ülke Somali'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığı doğrultusunda, misyon kapsamında güçlerini konuşlandırmak istediğini teyit ettim."

Sisi, Somali topraklarının herhangi bir bölümünün bağımsızlığını tanımaya yönelik adımların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "ülkelerin güvenliği ve egemenliği pahasına atılabilecek adımlara" karşı uyarıda bulundu ve bu tür girişimleri "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği yineleyerek, bu birliği zayıflatacak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.

Mısır'ın yakında çeşitli uzmanlık alanlarından oluşan bir sağlık konvoyunu Somali'ye göndermeyi planladığını aktaran Sisi, ülkesinin "Mısır Kalkınma Ortaklığı Ajansı" aracılığıyla Somali'deki eğitim ve kapasite geliştirme programlarının genişletileceğini ifade etti.

Sisi, terörizmle mücadele ve güvenlik işbirliğine de değinerek, Mısır'ın askeri ve güvenlik alanındaki tecrübelerini Somali ile paylaşmaya hazır olduğunu, bu tehditle mücadelenin güçlü kurumlar ve nitelikli insan kaynağı gerektirdiğini vurguladı.

İki tarafın Afrika Boynuzu'ndaki zorluklara karşı koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığını aktaran Sisi, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğinin öncelikle kıyı devletlerinin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Somali Cumhurbaşkanlığı Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda da görüşmelerde, "iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin" ele alındığı ifade edildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün Kahire'ye gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis
Adalet Bakanı Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katıldı
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Afrika Birliği misyonu kapsamında Somali'ye asker konuşlandırma mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Afrika Birliği misyonu kapsamında Somali'ye asker konuşlandırma mesajı

Somali bakanlar kurulu Türkiye ile denizcilik alanında anlaşmayı onayladı

Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım

Türk ve Mısırlı iş insanları Kahire'de bir araya geldi

Türk ve Mısırlı iş insanları Kahire'de bir araya geldi
Türkiye ile Mısır arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Mısır arasında anlaşmalar imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet