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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, AB Komisyonu Üyesi Suica'yla "Gazze'deki ateşkesi" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin uygulanması çabalarını ele aldı.

Amer Fouad Fouad Solyman, Halime Afra Aksoy  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, AB Komisyonu Üyesi Suica'yla "Gazze'deki ateşkesi" görüştü

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed Şenavi'nin yaptığı açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'de AB yetkilisi Suica'yı kabul etti.

Kahire'nin ateşkes anlaşmasının uygulanması, esir takası, Gazze'ye insani yardımların girişi ile Filistinlileri zorla yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına hızla başlanması konularında sarf ettiği çabaların değerlendirildiği görüşmede, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'deki ateşkesin yanı sıra bölgede sükunetin ve istikrarın yeniden sağlanması ile kalıcı barışa ulaşmanın tek garantisi olarak bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin çabalara AB'nin verdiği desteğin önemi vurgulandı.

Bölgesel konular ve göç

Libya, Sudan ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, bu ülkelerde istikrarın sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin korunması için gerekli çabaların gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Göç meselesinde işbirliğinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Sisi ile AB yetkilisi Suica, göç ile kalkınmayı birbirine bağlayan kapsamlı bir yaklaşım izlenmesi, düzenli göç konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ve yasa dışı göçün temel sebeplerinin incelenmesi gerektiğini değerlendirdi.

Mısır’dan Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasının derhal başlaması çağrısı

Mısır’ın Al Qahera News televizyonuna göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, “Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması derhal başlamalıdır. Ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarında uygulanması için İsrail tarafına baskı yapmak amacıyla Avrupa'nın rolünden faydalanmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölgede istikrarın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir siyasi sürecin gerekliliğine dikkati çeken Abdulati, Mısır’ın Gazze’nin yeniden imarı için planının hazır olduğunu ve 4 Mart’ta gerçekleşecek olan Arap Birliği zirvesinde sunulacağını kaydetti.

AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Suica ise “Mısır, AB'nin kilit ortağıdır. Bölgenin güvenliği ve istikrarında temel ve vazgeçilmez bir role sahiptir.” ifadelerini kullandı.

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