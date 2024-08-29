Dolar
34.09
Euro
37.82
Altın
2,520.72
ETH/USDT
2,553.90
BTC/USDT
60,033.00
BIST 100
9,748.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Michigan Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı

ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde Filistin'e destek için gösteri düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Michigan Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı

Ankara

Yerel basında yer alan haberlere göre, Michigan Üniversitesi'nde yeni eğitim dönemini kutlamak amacıyla düzenlenen sonbahar festivali etkinliğinde yaklaşık 50 kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Üniversite yetkilileri, göstericilerden "yaya trafiğini engelledikleri ve üniversite politikasını ihlal ettikleri" gerekçesiyle gösteriye son vermelerini talep etti.

Gösterileri sürdüren 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken etkinliği düzenleyen grup, sosyal medyadan "Soykırıma fon sağlayan okulumuza dönüşü kutlamayacağız." açıklamasında bulundu.

ABD'de nisan ayında birçok üniversite kampüsünde başlayan Filistin'e destek gösterileri yaklaşık 6 hafta sürmüş, bu süre içinde ülkedeki büyük okulların neredeyse tamamında İsrail ve ABD yönetimleri aleyhinde protestolar düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan Narin'e ait olmadığı belirlendi
Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara semalarında
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Göleti kuraklığın etkisiyle büyük ölçüde kurudu
Azerbaycan'dan gönderilen uçak Balıkesir'de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Benzer haberler

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Gazze'de arabuluculuk için en uygun aktör: Türkiye

Michigan Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, üst düzey Çinli general ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, üst düzey Çinli general ile görüştü
ABD'de şarküteri ürününden "listeria" bakterisi bulaşan 9 kişi zehirlenerek öldü

ABD'de şarküteri ürününden "listeria" bakterisi bulaşan 9 kişi zehirlenerek öldü
Filistinli düşünür Arian: Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya olduğu şey bir soykırım savaşıdır

Filistinli düşünür Arian: Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya olduğu şey bir soykırım savaşıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet