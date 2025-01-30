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Dünya

Meta'nın, Trump'ın davasında varılan anlaşmada 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskını nedeniyle Facebook hesabının kapatılmasının ardından kendisine "sansür uygulandığı" gerekçesiyle açtığı dava kapsamında anlaşmaya varıldığı, Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Meta'nın, Trump'ın davasında varılan anlaşmada 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi

Ankara

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi belirtilmeyen kaynaklar Trump ve Meta arasındaki anlaşmaya ilişkin detayları aktardı.

Kaynaklar, Trump'ın Facebook hesabının kapatılmasına ilişkin açtığı dava kapsamında Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Meta'nın ödeyeceği paranın 22 milyon dolarının, Trump'ın "başkanlık kütüphanesi" için kullanılacağını ifade eden kaynaklar, kalan paranın "davaya dahil olan diğer kişilere" ve yasal ücretlere ayrılacağını kaydetti.

Kaynaklar, anlaşmaya rağmen Meta'nın "suçlamaları kabul etmediğini" ileri sürdü.

NBC News'ün haberine göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'in çatı şirketi Meta, federal mahkemeye davada anlaşmaya varıldığına ilişkin bildirimde bulundu.

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, 25 milyon dolar ödeneceğine ilişkin anlaşma şartlarını doğruladı.

Trump'ın Facebook, Twitter ve Google'a karşı "sansür" davası

Trump, Kongre baskınından sonra kendisine sansür uyguladığı gerekçesiyle Facebook, Twitter (şimdiki adıyla X) ve YouTube'un sahibi Google şirketlerine dava açacağını Temmuz 2021'de duyurmuştu.

"Amerikan halkına yönelik utanç verici sansürün durdurulmasını" talep edeceğini belirten Trump, bu sosyal medya şirketlerini "ABD yönetiminin fiili sansür kolu" olarak nitelemişti.

Sosyal medya platformları Twitter, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

Şirketler daha sonra ise Trump'ın bu platformlardaki hesaplarını kalıcı olarak askıya almıştı.

ABD'de 6 Ocak 2021'deki olaylar

6 Ocak 2021'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı.

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