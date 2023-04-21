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Dünya

Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin Müslüman bayram namazını kıldı

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Enes Canlı  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Mescid-i Aksa'da yaklaşık 120 bin Müslüman bayram namazını kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için yola koyuldu.

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Cemaate bayramlıklarını giyerek katılan çocuklar dikkati çekti.

Bayram namazını Mescid-i Aksa'da kılan bir grup Türk de cemaate lokum ve kuru yemiş dağıttı.

Cemaate lokum ikram eden Mustafa Güleren, AA muhabirine, daha önce Kudüs'ü ziyaret ettiklerinde Filistinliler tarafından çok iyi karşılanmaları nedeniyle böyle bir jest yapmayı düşündüklerini söyledi.

Ramazan ayının son günlerini Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da geçirmeyi "kelimelere dökmenin mümkün olmadığını" dile getiren Güleren, Kudüs'te kardeşlik ortamının hakim olduğunu ve ramazan ayında bunun daha da arttığını belirtti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yoğun şiddet uyguladığı 4-5 Nisan'daki baskınları, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ramazan ayında gerilimin tırmanmasına neden olmuştu.

İsrail'in ramazan ayının son on gününde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına izin vermemesiyle tansiyon düşmüştü.

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