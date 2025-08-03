İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.
Kudüs
İsrail basınında yer alan video görüntülere göre, Ben Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte gerçekleştirdi.
Baskında Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde cep telefonundan Talmud ayini duası okurken görüldü.
Sabah saatlerinde ise Filistin toprakları gasbeden yüzlerce İsrailli polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.
Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını tekrarlamayı sürdürüyor.
Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.
Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı uyarmıştı
Filistin Dışişleri Bakanlığı dün İsrailli fanatik örgütlerin bugün Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yaptığına işaret ederek uyarıda bulunmuştu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin çağrılarının, İsrail’in işgal uygulamalarıyla birlikte, "Tapınağın sözde yıkılışı bahanesiyle Mescid-i Aksa’ya yönelik organize bir baskının hazırlığı" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.
Açıklamada, bu girişimlerin Mescid-i Aksa'yı hedef alan "resmi İsrail politikalarının bir parçası" olduğu kaydedildi.
Ürdün, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi "en sert şekilde" kınandı.
Ben-Gvir'in Aksa'ya düzenlediği baskın, "uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali, kabul edilemez bir provokasyon ve tırmanış" olarak değerlendirildi.
Mescid-i Aksa üzerinde İsrail egemenliğinin olmadığı, Ürdün'ün bu baskınları şiddetle kınadığı ve kesin bir şekilde reddettiği vurgulandı.
Bunun, "Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekânsal olarak bölmeyi hedefleyen, tarihi ve hukuki statükonun açık bir ihlali ve Aksa'nın kutsallığına yönelik bir saygısızlık" olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik bu kışkırtıcı ve yasa dışı ihlallerin devam etmesinin olumsuz sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu ve işgalci güç İsrail'e "Ben-Gvir'in tüm kışkırtıcı eylemlerini durdurması" çağrısı yapıldı.
Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.
Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.
Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birçok kez baskın düzenledi.
Ürdün, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor
Ürdün, 26 Ekim 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması kapsamında Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Aynı anlaşmanın 9. maddesinde, "İsrail'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanlardaki mevcut durumuna saygı duyması" öngörülüyor.
Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.
Statükoya göre, fanatik Yahudilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak söz konusu gruplar, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.