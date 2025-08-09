Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,223.10
BTC/USDT
116,680.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya'ya Filistin’e destek yürüyüşü düzenleniyor.
logo
Dünya

Hamas: İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınları, Kudüs'ü Yahudileştirme planının bir parçası

Hamas, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında yaşanan artışın, Kudüs'ü ve Aksa'yı Yahudileştirme ve tam kontrol altına alma planının bir parçası olduğunu belirtti.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Hamas: İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınları, Kudüs'ü Yahudileştirme planının bir parçası

İstanbul

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Harun Nasreddin yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta, aralarında bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu 4 bin 761 İsraillinin Aksa'nın avlusuna girdiğini bildirdi.

İsraillilerin, Aksa'nın avlusunda provokatif danslar ettiklerini, Bab er-Rahme mezarlığına saldırdıklarını kaydeden Nasreddin, bu baskınların Mescid-i Aksa üzerinde tam kontrol sağlama ve Yahudileştirme planı çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu baskınların, İsrail hükümetinin koruması altında yapıldığına dikkati çeken Nasreddin, Kudüs'e yönelik Yahudileştirme projelerini "umutsuz" teşebbüsler olarak nitelendirdi.

Nasreddin, Filistinliler, Araplar ve Müslümanları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek ve saldırıları püskürtmek için her türlü çabayı sarf etmeye çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 3 Ağustos'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul’da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenleniyor
İzmir'in Foça ilçesinde 6 saat su kesintisi uygulanacak
Azerbaycan doğal gazı, Türkiye-Suriye Boru Hattı üzerinden Humus iline ulaştı
Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AJet filosunu gençleştirmeye devam ediyor

Benzer haberler

Hamas: İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınları, Kudüs'ü Yahudileştirme planının bir parçası

Hamas: İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınları, Kudüs'ü Yahudileştirme planının bir parçası

İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın bir diğer aşamasıdır

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını açıkladı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Hamas, işgal devam ettiği sürece silahsızlanmalarının söz konusu olmadığını açıkladı

Hamas, işgal devam ettiği sürece silahsızlanmalarının söz konusu olmadığını açıkladı
ABD temsilcisi Witkoff'un İsrailli esir aileleriyle görüşmesinde çelişkili ifadeler kullandığı öne sürüldü

ABD temsilcisi Witkoff'un İsrailli esir aileleriyle görüşmesinde çelişkili ifadeler kullandığı öne sürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet