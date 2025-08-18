Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Yedpa Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşuyor.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazzelilere vize verilmesiyle ilgili sürecin yeniden değerlendirileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Ağustos'ta Gazzelilere ziyaretçi vizesi vermeyi durdurduklarını açıklamalarının ardından sürecin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

Sercan İrkin  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazzelilere vize verilmesiyle ilgili sürecin yeniden değerlendirileceğini açıkladı

İstanbul

Rubio, CBS News'a verdiği demeçte, ABD'nin Gazze halkına vermeyi durdurduğu ziyaretçi vizesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sadece Gazzeli çocuklara değil onlara refakat eden yetişkinlere de vize verildiğine dikkati çeken Rubio, "Bu vizelerin nasıl verildiğini yeniden değerlendireceğiz. Sadece çocuklar değil onlara refakat eden kişiler de buna dahil." dedi.

Rubio, Kongreye sunulan kanıtlara göre vize alma sürecine dahil olan bazı kuruluşların Hamas ile güçlü bağlarının bulunduğunu ileri sürerek, "Hamas ile dostane ilişkiler içinde olan gruplarla işbirliği yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Sınırlı sayıda çocuğa vize verildiğini ancak bu çocukların yetişkinlerle seyahat ettiklerini belirten Rubio, "Programı durdurup bu vizelerin nasıl incelendiğini ve bu kuruluşların vize alma süreciyle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını yeniden değerlendireceğiz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan 16 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin verilmesinin durdurulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verilmişti.

