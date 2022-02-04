Dolar
13.55
Euro
15.50
Altın
1,798.35
ETH/USDT
2,781.60
BTC/USDT
37,567.00
BIST 100
1,953.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in yıkım politikasına tepki

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini ve mülklerini hedef alan yıkım politikasına tepki gösterildi.

Esat Fırat   | 04.02.2022
Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in yıkım politikasına tepki

Kudüs

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'teki cuma hutbesini, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin okudu.

Şeyh Hüseyin, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkmaya hız verdiğini vurgulayarak, Filistinlilere "İsrail zulmüne karşı birlik olma ve mücadele etme" çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif baskınlarına da dikkati çeken Şeyh Hüseyin, "Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve Filistinlilerin Kudüs'ün asli sahipleri olduğunu" yineledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına rağmen Mescid-i Aksa'daki cuma namazına yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da art arda en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'molnupiravir' açıklaması
Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı
Japonya'da vakaların 3 milyonu aşması üzerine hükümet Kovid-19'a karşı uyarıları artırdı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in yıkım politikasına tepki

Mescid-i Aksa minberinden İsrail'in yıkım politikasına tepki

Güney Afrika: İsrail'e gözlemci üyelik verilmesi Afrika Birliği tüzüğüne aykırı

İsrail'den ABD'li askeri yetkilinin huzurunda İran'a saldırı tatbikatı

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi
Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e "sürpriz" ziyaret

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e "sürpriz" ziyaret