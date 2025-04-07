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Dünya

Mercedes-Benz'in satışları ilk çeyrekte Çin ve Avrupa’da zayıflayan taleple yüzde 7 düştü

Şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki araç teslimatları, ilk çeyrekte yüzde 10 azalarak 152 bin 800’e geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Mercedes-Benz'in satışları ilk çeyrekte Çin ve Avrupa’da zayıflayan taleple yüzde 7 düştü

Berlin

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da azalan talep nedeniyle yüzde 7 düştü.

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran Daimler AG Grubu, Mercedes Benz'in yılın ocak-mart dönemine ilişkin otomobil ve hafif ticari araç teslimat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, markanın ilk çeyrekteki teslimatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 529 bin 200’e geriledi. Alman üretici, geçen yıl ocak-mart döneminde 568 bin 400 araç teslimatı yapılmıştı.

Şirketin en büyük pazarı olan Çin’deki araç teslimatları ilk çeyrekte yüzde 10 azalarak 152 bin 800’e indi.

Mercedes Benz'in söz konusu dönemde Avrupa’daki teslimatları yüzde 7 düşerek 148 bin 700’e, Almanya’daki teslimatları yüzde 10 gerileyerek 45 bin 300’e inerken, ABD’deki teslimatları ise yüzde 1 artarak 67 bin 400’e ulaştı.

Şirketin söz konusu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 10 azalarak 45 bin 500 adede indi.

Mercedes Benz’in ilk çeyrekte sadece otomobil satışları ise yüzde 4 düşerek 446 bin 300 oldu.

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