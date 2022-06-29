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Dünya

Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu

İspanya-Fas sınırındaki Melilla kentinde 23 göçmenin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı katliamda yaralı olarak kurtulan Sudanlı düzensiz göçmen Muhammed İsmail, yaşadığı kabus dolu anları ve hayallerini AA'ya anlattı.

Halid Mecdub, Muhammed Semiz   | 29.06.2022
Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu

Rabat

Fas-İspanya sınırında 24 Haziran'da çok sayıda göçmenin hayatını kaybettiği olayda plastik mermiyle ayağından ve karnından vurulan Sudanlı düzensiz göçmen Muhammed İsmail'in umut yolculuğu Melilla sınırında yarım kaldı.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etti.

Fas hükumeti, söz konusu olayda 23 göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Sudanlı göçmen İsmail, iş bulma umuduyla ülkesinden başlayıp Melilla sınırına kadar uzanan yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Melilla'ya geçmeyi istememin sebebi iş bulmak

İsmail, Fas'a 6 ay önce ulaştığını ve birçok kentte belirli süreler kaldıktan sonra Kazablanka'ya yerleştiğini, ancak burada da iş bulamayınca İspanya'nın Melilla kentine geçmeye karar verdiğini söyledi.

Melilla'ya bireysel olarak birkaç kez geçmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu kaydeden İsmail, kalabalık düzensiz göçmen gruplarının sınırı toplu geçme girişimlerine katıldığını söyledi.

"Melilla'ya geçmeyi istememin sebebi iş bulmak ve oradan da İspanya'ya gitmekti." diyen İsmail, 24 Haziran'da çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği söz konusu olayda plastik mermiyle vurulduğunu ifade etti.

Karnından ve ayağından plastik mermi ile vuruldu

Polisin müdahalesini eleştiren İsmail, "Polis müdahale ettikten sonra göçmenler Melilla'ya geçmek için onlara direnmeye çalıştı ama işler karmaşıklaştı. Göçmenler kesinlikle şiddet kullanmadı." dedi.

İsmail, söz konusu olayda karnından ve ayağından vurulduğunu, ölen ve yaralananların büyük bir kısmının Sudanlı olduğunu ve çok üzgün olduğun söyledi.

Olayların ardından Melilla kentinden 600 kilometre uzaklıkta Fas'ın orta kesimindeki Beni-Mellal kentine götürüldüğünü kaydeden İsmail, "Niçin Beni-Mellal'a sürgün edildiğimi bilmiyorum." diye konuştu.

Beni-Mellal kentinde bir kısmı hastanelerde tedavi altında olan çok sayıda düzensiz göçmen bulunuyor.

Fas yönetimi, olayların ardından çok sayıda düzensiz göçmeni Melilla kenti çevresinden uzaklaştırmak için ülkenin çeşitli kentlerine nakletti. Ancak düzensiz göçmenler Avrupa'ya geçmek umuduyla İspanya'nın Afrika topraklarındaki Ceuta (Sebte) ve Melilla kenti sınırına tekrar geri dönüyor.

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