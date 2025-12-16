Meksika'da kent meclisi üyeleri oturum sırasında birbirlerinin saçlarını çekerek kavga etti
Meksika'nın başkenti Meksiko'da kent meclisi oturumu sırasında iki partiden meclis üyeleri, birbirlerinin saçlarını çekerek ve bağırarak kavga etti.
Meksiko Kent Meclisinde, kişisel verilerle ilgilenen "şeffaflık kurumunu" kaldırıp başka bir kuruluş oluşturulması amacıyla sunulan tasarı gündemdeydi.
Mecliste tartışma sürerken oturum sırasında, Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisi üyeleri ana meclis kürsüsü çevresinde tartışmaya başladı.
Gerilimin arttığı anlarda masanın çevresindeki kadın meclis üyeleri Daniela Alvarez, Yuriri Ayala, Martha Avila, Rosario Morales ve Claudia Perez, birbirlerinin saçlarını çekerek, itişerek ve bağırarak kavga ederken bazı meclis üyeleri onları ayırmaya, bazıları da o anları telefonlarının kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.