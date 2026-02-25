Dolar
43.86
Euro
51.68
Altın
5,149.07
ETH/USDT
1,853.20
BTC/USDT
64,166.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi
logo
Dünya

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Sinan Doğan  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Bogota

Meksika basınına göre, başta Jalisco eyaleti olmak üzere birçok eyalette kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çatışmalarda şu ana kadar 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 73 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek, halka sakin olunması çağrısında bulundu.

Harfuch, yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını, güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ve ülke genelinde hayatın normale dönmeye başladığını ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise birçok eyalette yol kapatma, araç kundaklama ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların devam ettiği görülüyor.

Basında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan güvenlik güçlerinden 15'inin durumu ağır. Hükümetin, şiddetin yoğunlaştığı eyaletlere 10 bin asker sevk ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu
DMM'den "ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı" iddiasına açıklama
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Engelsiz Türkiye Yüzyılı İftar Programı" düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Meksika'da El Mencho'nun nasıl ele geçirildiğine ilişkin detaylar paylaşıldı

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 55 kişi öldü

Avokado üreticiliğinden kartel liderliğine: CJNG elebaşı El Mencho'nun yükselişi ve sonu

Avokado üreticiliğinden kartel liderliğine: CJNG elebaşı El Mencho'nun yükselişi ve sonu
Meksika'da mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, kartelin sokağa çıkmak isteyenleri tehdit ettiğini söyledi

Meksika'da mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, kartelin sokağa çıkmak isteyenleri tehdit ettiğini söyledi
Meksika'da düzenlenen operasyonda ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü

Meksika'da düzenlenen operasyonda ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet