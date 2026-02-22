Dolar
43.83
Euro
51.66
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,941.10
BTC/USDT
67,387.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika'da düzenlenen operasyonda ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

Sinan Doğan  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Meksika'da düzenlenen operasyonda ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü

BOGOTA

Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi.

Yetkililer, operasyonun detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmazken, çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.

El Mencho'nun öldürülmesi, eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi.

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato’da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu.

Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

CJNG, Washington tarafından terör örgütü ilan edilmişti

ABD, El Mencho'yu Meksika’da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu.

Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek'ten Yalova'da baba ile 14 aylık kızının darbedildiği olaya ilişkin açıklama: Şüpheli şahıs tutuklanmıştır
Esenler Dörtyol Meydanı ramazan ayı için ışıklandırıldı
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime yarın ara verildi
İçişleri Bakanı Çiftçi, jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi
Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meksika'da düzenlenen operasyonda ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü

Meksika'da düzenlenen operasyonda ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet