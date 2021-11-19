Dolar
11.02
Euro
12.52
Altın
1,860.89
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,736.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Keçiören Kızlarpınarı Caddesi'nde patlama sonucu bir binada göçük meydana geldi
logo
Dünya

Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

Meksika'nın Guatemala sınırından yola çıkan yaklaşık 3 bin kişilik yeni göçmen kafilesi, ABD sınırına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

Sinan Doğan   | 19.11.2021
Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı Fotoğraf: Jacob Garcia / AA

Bogota

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler yola çıktı.

Çoğunluğu Orta Amerikalı olmak üzere sayılarının 3 bin civarında olduğu tahmin edilen kafile, güvenlik önlemlerine rağmen önce başkent Meksiko'ya, sonrasında bir şekilde ABD'ye varmak istiyor.

Kafileye eşlik eden STK temsilcisi Luis Rey Garcia Villagran, göçmenlerin açlık ve hastalık tehdidi ortasında tehlikeli bir yolculuk gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Meksika Ulusal Göç Enstitüsü yetkililerinden kafileyle diyalog kurmasını istedi.

Hedef ABD

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi'ne göre, Meksika, Ocak- Eylül ayları arasında 190 binden fazla belgesiz göçmeni tespit etti, bunlarından 74 bin 300'ünü ise sınır dışı etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü
Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi
Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi

Benzer haberler

Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

Meksika sınırından ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı

İngiltere, Akdeniz'e düşen F-35'i çıkarmak için ABD'den yardım istedi

Nükleer müzakerelerin bir geleceği var mı?

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Austin, Ukrayna sınırındaki yığınak konusunda Putin'in niyetini bilmediklerini söyledi

Austin, Ukrayna sınırındaki yığınak konusunda Putin'in niyetini bilmediklerini söyledi
Pentagon: ABD, Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyor

Pentagon: ABD, Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyor