logo
Dünya

Meksika: Sinaloa karteli ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro arasında bağlantıya dair kanıt yok

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin iddiasının aksine Sinaloa uyuşturucu karteli ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Meksika: Sinaloa karteli ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro arasında bağlantıya dair kanıt yok Fotoğraf: Daniel Cardenas/AA

Ankara

Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Maduro'nun Sinaloa kartelinin elebaşı olduğuna yönelik iddiasına yanıt verdi.

Meksika'nın bu konuda devam eden herhangi bir soruşturması olmadığını belirten Sheinbaum, "Bu konuda ilk kez böyle bir iddia duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Sheinbaum, "Her zaman söylediğimiz gibi, ellerinde bir kanıt varsa bunu bize sunsunlar. Bizim elimizde kanıt yok." dedi.

ABD'de Donald Trump yönetimi uzun zamandır Maduro'yu Sinaloa gibi uluslararası uyuşturucu çetelerinin elebaşı olmakla suçluyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 8 Ağustos'ta sosyal medya hesabında yayımladığı video mesajda, Maduro'nun tutuklanmasına yönelik kanıtlar için koydukları 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara çıkardıklarını duyurmuştu.

Bondi, mesajında, "Maduro, dünyadaki en büyük uyuşturucu kaçakçılarından birisi ve ulusal güvenliğimize tehdittir." ifadesini kullanmıştı.

ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

