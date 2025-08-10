Meksika: Sinaloa karteli ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro arasında bağlantıya dair kanıt yok
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin iddiasının aksine Sinaloa uyuşturucu karteli ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.
Ankara
Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Maduro'nun Sinaloa kartelinin elebaşı olduğuna yönelik iddiasına yanıt verdi.
Meksika'nın bu konuda devam eden herhangi bir soruşturması olmadığını belirten Sheinbaum, "Bu konuda ilk kez böyle bir iddia duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Sheinbaum, "Her zaman söylediğimiz gibi, ellerinde bir kanıt varsa bunu bize sunsunlar. Bizim elimizde kanıt yok." dedi.
ABD'de Donald Trump yönetimi uzun zamandır Maduro'yu Sinaloa gibi uluslararası uyuşturucu çetelerinin elebaşı olmakla suçluyor.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 8 Ağustos'ta sosyal medya hesabında yayımladığı video mesajda, Maduro'nun tutuklanmasına yönelik kanıtlar için koydukları 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara çıkardıklarını duyurmuştu.
Bondi, mesajında, "Maduro, dünyadaki en büyük uyuşturucu kaçakçılarından birisi ve ulusal güvenliğimize tehdittir." ifadesini kullanmıştı.
ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.